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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    yeni forveti sağlık kontrolünden geçirdi

    Beşiktaş yeni forveti sağlık kontrolünden geçirdi

    'ın kadrosuna katmak istediği golcü Cyle , sağlık kontrolünden geçti.

    Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi () ekiplerinden 'de forma giyen 'i dün akşam saatlerinde 'a getirdi. futbolcu, görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.



    MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.


    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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