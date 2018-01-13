Beşiktaş yeni forveti sağlık kontrolünden geçirdi
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti.
Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:52
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Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
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G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
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Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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