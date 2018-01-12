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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Smolov kıymete bindi

    Smolov kıymete bindi
    'ın listesindeki isimlerden biri de, Fenerbahçe'nin eski gözdelerinden biri olan Fedor Smolov... Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen Milli oyuncu Smolov, daha önce de Anzhi'de görev yapmıştı. 28 yaşındaki başarılı forvet, aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Rus ekibi, senelik 4 milyon euro net para kazanan Smolov için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; Wolfsburg, Zenit ve West Ham United da oyuncunun peşinde.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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