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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Rakamlar ‘Cenk’ diyor!

    Rakamlar ‘Cenk’ diyor!

    İstatistikler, gol atmakta zorlanan ’ın birinci golcüsü Cenk’i kaptırmanın ikinci yarı çok daha fazla sıkıntı yaratacağını gösteriyor

    , milli forvet 'un Everton'a 22 milyon euro gibi bir rakama satarak kasasını doldururken; istatistikler ise özellikle bu sezon gol atmakta zorlanan siyah-beyazlıların Cenk'i kaybetmesinin ikinci yarıda daha fazla sıkıntı yaşayacağını gösteriyor. Son iki sezonda 2.2 ve 2.1 gol ortalaması ile oynayan siyah-beyazlılar ancak 1.7 gol ortalaması yakalayabildi. Son iki sezonda 11.4 ve 11.8 olan şut pası 13.6'ya, 2.9 ve 2.5 olan net pozisyon sayısı ise 3.3'e çıktı. Bu artışa rağmen son iki sezonda 18.9 ve 17.3 gole çevirme oranı yakalayan Beşiktaş, ilk yarıyı 12.6 ile tamamladı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi en yüksek takım.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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