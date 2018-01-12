Saat 17.00'de başlayan hazırlık maçının 16. dakikasında Beşiktaş, Skenderbeu karşısında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.



Siyah beyazlılar golü rakip oyuncu sakatlık geçirirken bulduğu için Arnavutluk ekibi futbolcuları hakeme itirazda bulundu. Durum böyle olunca Fabri, Şenol Güneş'in talimatıyla kaleyi boşalttı ve Skenderbeu aynı dakikada beraberlik golünü attı: 1-1.