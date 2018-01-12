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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Güneş'ten 'ye talimat: "Kaleyi boşalt"

    Güneş'ten <a href="/index/fabri?id=a8d55c3d-6650-4b61-8545-24d36e5a5867" class="" rel="tag">Fabri</a>'ye talimat: "Kaleyi boşalt"

    ile arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı.

    Saat 17.00'de başlayan hazırlık maçının 16. dakikasında , karşısında 'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Siyah beyazlılar golü rakip oyuncu sakatlık geçirirken bulduğu için Arnavutluk ekibi futbolcuları hakeme itirazda bulundu. Durum böyle olunca , 'in talimatıyla kaleyi boşalttı ve aynı dakikada beraberlik golünü attı: 1-1.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:47
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