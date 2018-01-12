Güneş'ten Fabri'ye talimat: "Kaleyi boşalt"
Beşiktaş ile Skenderbeu arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı.
Saat 17.00'de başlayan hazırlık maçının 16. dakikasında Beşiktaş, Skenderbeu karşısında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.
Siyah beyazlılar golü rakip oyuncu sakatlık geçirirken bulduğu için Arnavutluk ekibi futbolcuları hakeme itirazda bulundu. Durum böyle olunca Fabri, Şenol Güneş'in talimatıyla kaleyi boşalttı ve Skenderbeu aynı dakikada beraberlik golünü attı: 1-1.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:47
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Güneş'ten Fabri'ye talimat: "Kaleyi boşalt" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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