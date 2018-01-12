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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Golcü oyuncu İstanbul'da!

    Golcü oyuncu İstanbul'da!

    'ın transfer gündeminde yer alan Cyle Larin, İstanbul'a geldi.

    Ayrıntılar az sonra...
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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