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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , hem uzun hem de teknik

    Fernando Karanga, hem uzun hem de teknik
    Bulgar basını da CSKA Sofya takımında forma giyen 'nın tarafından izlenip beğenildiği öne sürüldü. Top Sport, Karanga için Beşiktaş'ın scoutlarının Kasım-Aralık döneminde Sofya'ya 3 kez geldiğini iddia etti. Bu sezon tam bir gol makinesi olan 26 yaşındaki forvet 18 haftada 17 gol atıp 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için teklife sıcak bakan Karanga, 1.89'luk boyuna rağmen ayaklarına hakim.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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