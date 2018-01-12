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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İstanbul'da

    Cyle Larin İstanbul'da

    'ın gündeminde yer alan , İstanbul'a geldi.

    'un ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, MLS'te Orlando City'de oynayan Cyle Larin'i görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye getirdi.



    Çarşamba, günü İstanbul'a gelen Kanadalı futbolcu bu akşam Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte Vodafone Park'a yakın bir otelde yemek yedi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki golcüye kalacağı evi gösterdi ve Cyle Larin'le ilgili planlarını anlattı.

    Beşiktaş, İstanbul'a gelmeye sıcak bakan Cyle Larin ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdüren , salı gününe kadar transferi sonuçlandırmak istiyor.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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