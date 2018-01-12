Cyle Larin İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Cyle Larin, İstanbul'a geldi.
Çarşamba, günü İstanbul'a gelen Kanadalı futbolcu bu akşam Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte Vodafone Park'a yakın bir otelde yemek yedi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki golcüye kalacağı evi gösterdi ve Cyle Larin'le ilgili planlarını anlattı.
Beşiktaş, İstanbul'a gelmeye sıcak bakan Cyle Larin ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, salı gününe kadar transferi sonuçlandırmak istiyor.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:54
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Cyle Larin İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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