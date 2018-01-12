;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , maçında kadroda!

    Cenk Tosun, Tottenham maçında kadroda!

    İngiltere ekiplerinden 'ın teknik direktörü , yarın ile yapacakları karşılaşmada 'un kadroda yer alacağını açıkladı.

    Ligin 23. haftasında deplasmanda ile yarın TSİ 20.30'da yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Allardyce, 'tan geçen hafta transfer edilen hakkında da açıklama yaptı.

    Milli oyuncunun bir an önce kendini kanıtlamak istediğini belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor. Yarın Tottenham karşısında kadroda olacak." ifadesini kullandı.

    Cenk Tosun'un takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Allardyce, "Umarım yarın istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor." diye görüş belirtti.

    Cenk'in performansından umutlu olduğunu kaydeden Allardyce, "Buraya gelmeyi çok istedi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden bir takımdan 'e geldi. Kendini futbola adamış birisi ve oynama iştahını umarım sahaya yansıtır." değerlendirmesinde bulundu.

    "EVERTON WALCOTT'U İSTİYOR"
    'ın, 'in golcüsü 'u transfer etmek amacıyla görüşmeler yürüttüğünü de söyleyen , şunları kaydetti:

    "Walcott'u kadromuza katarsak çok güzel olur ama şu an ortada bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Theo kendini kanıtladığı için riskli bir transfer değil. Arsenal formasıyla 100'ün üzerinde gol ve birçok asiste imza attı."

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Tosun, Tottenham maçında kadroda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN