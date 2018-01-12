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    12 Ocak 2018, Cuma
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    para basıyor! Zirveye yerleşti...

    Beşiktaş para basıyor! Zirveye yerleşti...

    'ı sezonun ilk yarısında 'ta oynadığı 11 maçta 348 bin 941 taraftar izledi. ve bilet satışlarından en fazla gelir elde eden kulüp olarak zirveye yerleşti.

    Milliyet'in haberine göre; Son iki yılın şampiyonu olarak hem Avrupa'da hem de ligde önemli gelirler elde eden , bu sezon ilk 17 hafta itibariyle tüm rakiplerini geride bıraktı. Passolig rakamlarına göre 17 haftalık süreçte ve bilet satışlarından en fazla kazanç elde eden kulüp olan siyah-beyazlıların gelirleri tüm gelirinin yüzde 34'üne ulaştı.

    2016-17 sezonunda maç günü gelirleri 69,9 milyon lira olan Beşiktaş, daha fazla kombine ve bilet satan 'ı solladı. geçen sezon ezeli rakibinden yüzde 54 daha fazla maç günü geliri elde etti. Bu sezon başında seyircisiz oynanan maçı çıkarıldığında 33 bin 709 seyirci ortalaması ile Galatasaray'dan (39.481) sonra ikinci sırada yer alan Beşiktaş, Ligi'nde ise 3. basamakta yer alıyor. 'in gelişi ile birlikte Passolig Kart sayısını artırarak 648 bin 326'ya ulaştıran Galatasaray, Passolig Kart sayısında zirvede bulunuyor. İkinci sırada 622 bin 655 ile , üçüncü basamakta ise 594 bin 265 ile Beşiktaş yer alıyor.

    Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını ise (11 maç) 'ta 348 bin 941 kişi seyretti. Beşiktaş taraftarının yüzde 83'ü biletlerini web ve Passo üzerinden alarak teknoloji ve interneti en fazla kullanan taraftar oldu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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