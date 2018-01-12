Beşiktaş para basıyor! Zirveye yerleşti...

Milliyet'in haberine göre; Son iki yılın şampiyonu olarak hem Avrupa'da hem de ligde önemli gelirler elde eden Beşiktaş, bu sezon ilk 17 hafta itibariyle tüm rakiplerini geride bıraktı. Passolig rakamlarına göre 17 haftalık süreçte kombine kart ve bilet satışlarından en fazla kazanç elde eden kulüp olan siyah-beyazlıların gelirleri tüm Süper Lig gelirinin yüzde 34'üne ulaştı.

2016-17 sezonunda maç günü gelirleri 69,9 milyon lira olan Beşiktaş, daha fazla kombine ve bilet satan Galatasaray'ı solladı. Siyah-beyazlılar geçen sezon ezeli rakibinden yüzde 54 daha fazla maç günü geliri elde etti. Bu sezon başında seyircisiz oynanan Antalyaspor maçı çıkarıldığında 33 bin 709 seyirci ortalaması ile Galatasaray'dan (39.481) sonra ikinci sırada yer alan Beşiktaş, Passolig Kart Ligi'nde ise 3. basamakta yer alıyor. Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Passolig Kart sayısını artırarak 648 bin 326'ya ulaştıran Galatasaray, Passolig Kart sayısında zirvede bulunuyor. İkinci sırada 622 bin 655 ile Fenerbahçe, üçüncü basamakta ise 594 bin 265 ile Beşiktaş yer alıyor.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarını ise (11 maç) Vodafone Park'ta 348 bin 941 kişi seyretti. Beşiktaş taraftarının yüzde 83'ü biletlerini web ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden alarak teknoloji ve interneti en fazla kullanan taraftar oldu.