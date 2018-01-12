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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    14 maç 4 gol, 1 asist

    14 maç 4 gol, 1 asist
    Transferi komitesi İngiliz ekibi 'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'ye ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen , İngiliz ekibinden cevap bekliyor. Cezayirli forvet bu sezon oynadığı 14 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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