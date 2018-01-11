Vodafone Park'ın maliyeti açıklandı
Beşiktaş, Vodafone Park'ın toplam maliyetini 407 milyon 47 bin 190 TL olarak açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
31.05.2017 Tarihli Kap açıklamamızda, Vodafone Park stadının kesin toplam inşaat maliyetinin aktifleştirilen herhangi bir finansman giderini içermeyecek şekilde en geç 2017 yılsonu itibariyle düzenlenecek bir özel amaçlı bağımsız denetim raporuyla tespit edilmesine ve Kulüp bünyesinde kalacak Vodafone Park stat maliyetinin tutarının bu rapor doğrultusunda kesinleştirilmesine karar verildiği bildirilmişti.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 27.12.2017 tarihinde düzenlenen rapor uyarınca bulunan toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir. 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine de sunulan 31.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca, Vodafone Park'ın Kulüp üzerinde kalan 149.175.836 TL'yi karşılayıncaya kadar geçecek süreyle stadyum gelirleri arasında yer alan müze/stat turu geliri Kulüp'e ait olacaktır.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:55
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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