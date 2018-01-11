Cenk Tosun gol atmak için hazır
Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve gol atmak için kendini hazır hissettiğini belirtti.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Everton'ın ligin ilk yarısında gol yollarında şanssızlıklar yaşadığını ancak ikinci devrede takımın sahip olduğu kaliteli forvetlerle daha fazla skor üreteceğini umduğunu kaydetti.
Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde görüş belirtti.
Everton, Premier Lig'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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