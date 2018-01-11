;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gol atmak için hazır

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> gol atmak için hazır

    Everton'a transfer olan , kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı.

    İngiltere ekiplerinden Everton'ın yeni transferi , çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve gol atmak için kendini hazır hissettiğini belirtti.

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan , Everton'ın ligin ilk yarısında gol yollarında şanssızlıklar yaşadığını ancak ikinci devrede takımın sahip olduğu kaliteli forvetlerle daha fazla skor üreteceğini umduğunu kaydetti.

    Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

    'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde görüş belirtti.

    Everton, 'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    gol atmak için hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN