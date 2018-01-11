Beşiktaş'tan Kırgızistan projesi

Kırgızistan Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Murat İşener, Beşiktaş formasını giyen öğrencilerine, "Önce iyi bir insan, sonra iyi bir öğrenci, daha sonra iyi bir futbolcu olabilirsiniz." sözünü hatırlatarak, Kırgızistan'da çocukları futbola yönlendiriyor.

Yaklaşık 130 öğrenciye haftanın belirli günlerinde futbolu anlatan İşener, mesleğine tutkusuyla kalbini kazandığı öğrencilerine, Kırgızistan ve Türkiye'deki profesyonel takımlarda futbol oynamaları için hedef koyuyor.

İşener, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın sadece İstanbul'da değil, Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinde de çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağladığını belirterek, "Kırgızistan'da futbolu ve Beşiktaş'ı sevdirmeye çalışıyorum" dedi.

Kırgız çocuklarının futbol konusunda yetenekli olduğunu belirten İşener, Kırgızistan'da Kırgız çocuklarının Türk futboluna ilgisinin bulunduğunun altını çizerek, "Kırgız 5 çocuk, İstanbul'da Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor. Diğer takımlarda oynayan çocuklarımız da var." diye konuştu.





İşener, futbol eğitiminin verildiği çocukları Türkiye'de takımlara tanıttıklarını belirterek, 35 çocuk ile bu ayın sonunda Antalya'da kamp yapacaklarını dile getirdi.

Beşiktaş'ın Kırgızistan temsilcisi İşener'in gözetimindeki antrenmanlara 3 yıldır katılan Artur adlı çocuğun annesi Elnura Tabaldiyeva, oğlunun performansının çok güzel olduğunu ve Türkiye'deki futbol takımında oynamak istediğini söyledi.

Tabaldiyeva, Kırgızistan'da son yıllarda futbolun popüler hale gelmeye başladığını belirterek, "Veliler çocuklarının futbol kulüplerine gitmeleri için daha fazla çaba harcıyor. Benim oğlumun tüm arkadaşları burada eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu yakından takip eden ve oğlunun da futbol takımlardan birisinde oynamasını isteyen Aslan adlı öğrencinin babası Sultan Mumbayev de Beşiktaş Kulübünün Bişkek'te açılmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Mumbayev, futbol eğitiminin çocuğunun kişisel gelişimine katkısı olduğunu gözlemlediğini ifade ederek, "Ailece memnunuz. Çocuğumuz Türkiye'ye gidip geldi. Kazakistan'daki turnuvalara katıldı. Bu kulübü açanlara minnettarım." diye görüş belirtti.

Uzun yıllardır Kırgızistan'da yaşayan Devran adlı öğrencinin babası Serdar Yalnızca ise "Çocuğum çok hevesli. Futbolcu olmak onunda hedefleri arasında." diye konuştu.