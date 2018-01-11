;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    dünya yıldızıyla temasa geçti!

    Beşiktaş dünya yıldızıyla temasa geçti!

    'ın 'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için girşimde bulunduğu öne sürüldü.

    Golcüsü 'u Everton'a gönderen , forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

    Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.

    Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş dünya yıldızıyla temasa geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN