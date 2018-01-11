Beşiktaş dünya yıldızıyla temasa geçti!
Beşiktaş'ın Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için girşimde bulunduğu öne sürüldü.
Golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.
Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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