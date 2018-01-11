Bayern'nin efsanesinden Beşiktaş itirafı
Alman futbolununefsane isimlerinden Paul Breitner'den Beşiktaş itirafı geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş eşleşmesini değerlendiren Bayern Münih'in efsane isimlerinden Paul Breitner, "Beşiktaş maçları kolay olmayacak. Bayern şu anda çok hazır ve iyi durumda. Ancak yine de Beşiktaş'ın son 16 turunda Bayern'in eşleşebileceği en ters takım olduğunu düşünüyorum. Yine de bir sonraki tura geçeceklerini düşünüyorum. Buna inanıyorum umarım Bayern bu inancımızı gerçekleştirebilir" dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 28
Yorum
Mert ne olacak başakşehir galatasaraydan iyi bir takım daha iyi yönetiliyor hocasıda terimden iyi ne yapacaktı doğru olanı yapmış
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Senelik 15 milyon tl
Toplam 3
Yorum
babuli Cenk abi , ben senin uzaktan akrabanımmm bilgin olsun abimm benim :)
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Performansları tavana vuracak
Toplam 5
Yorum
SENDEN. YANİ ESKİ GS YI. İÇER DE İYİYİZ DEPLASMANDA KÖTÜYÜZ DİYEMEZSİN İMPARATOR. GS İÇERDE NE İSE DIŞARDA DA O OLMALI. BİZ BU GS YI SENİNLE GÖRDÜK. BUNU İSTİYORUZ
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