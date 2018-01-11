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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Bayern'nin efsanesinden itirafı

    Bayern'nin efsanesinden Beşiktaş itirafı

    Alman futbolununefsane isimlerinden 'den itirafı geldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmesini değerlendiren 'in efsane isimlerinden , "Beşiktaş maçları kolay olmayacak. Bayern şu anda çok hazır ve iyi durumda. Ancak yine de Beşiktaş'ın son 16 turunda Bayern'in eşleşebileceği en ters takım olduğunu düşünüyorum. Yine de bir sonraki tura geçeceklerini düşünüyorum. Buna inanıyorum umarım Bayern bu inancımızı gerçekleştirebilir" dedi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:33
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