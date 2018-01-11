Bayern'nin efsanesinden Beşiktaş itirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş eşleşmesini değerlendiren Bayern Münih'in efsane isimlerinden Paul Breitner, "Beşiktaş maçları kolay olmayacak. Bayern şu anda çok hazır ve iyi durumda. Ancak yine de Beşiktaş'ın son 16 turunda Bayern'in eşleşebileceği en ters takım olduğunu düşünüyorum. Yine de bir sonraki tura geçeceklerini düşünüyorum. Buna inanıyorum umarım Bayern bu inancımızı gerçekleştirebilir" dedi.

