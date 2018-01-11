Atiba'dan Larin açıklaması: Onu iyi tanıyorum!
Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans göstererek şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Atiba ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçlarını heyecanla beklediklerini ifade etti.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son iki sezondur iyi bir performans sergilediklerini belirten Atiba, "İşler iyi gitti. Bu takım başarı için oluşturuldu. Takımın özgüveni, deneyimi yükseldi. Bu sezon daha güçlü bir takım var. İlk yarıda beklediğimiz kadar puan toplayamadık ama tekrar şampiyonluk için her şey müsait. Burada çok iyi oyuncular var. Ben inanıyorum ki sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.
"İkinci yarı işleri daha sıkı tutacağız"
İlk yarıda çok fazla puan kaybettiklerini vurgulayan Atiba, "Ama daha iyi performanslar gösterebilirdik. Birçok maçta fırsatlar yakalamamıza rağmen erken gol bulamadık ve maçlar farklı noktalara gitti. Maç takvimi bahane olamaz. Bizim en iyisini sahaya koymamız gerekiyor. Ben inanıyorum ki ikinci yarıdan itibaren işleri daha sıkı tutarak seri galibiyetler alacağız ve işler daha iyi noktaya gidecek" şeklinde konuştu.
"Bayern Münih maçını heyecanla bekliyoruz"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Atiba, "Bayern çıktığı için kesinlikle üzgün değilim. Bu çok büyük bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var. Bayern Münih de bunlardan biri. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardık. Bu eşleşmede de aynısını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
"Larin'i iyi tanıyorum"
Atiba, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan vatandaşı Cyle Larin ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise, "Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu iyi tanıyorum. Genç ama hem MLS'de hem de Kanada Milli Takımı ile ciddi bir deneyim kazandı" cevabını verdi.
"Beşiktaş'ta kalmaya açığım"
Sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine Atiba, "Yönetimle çok kısa bir konuşma yaptık. Önümüzde sezonun ikinci yarısı var. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. Önümüzde bir yarı daha var. İlerleyen günler ne gösterecek göreceğiz. Beşiktaş hem bana hem aileme çok şey verdi. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmaya açığım" değerlendirmesini yaptı.
"Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik"
Atiba son olarak Cenk Tosun'un Everton'a transferini de değerlendirerek, "Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Cenk çok çalıştı, gelişim gösterdi. İstatistikleri bunu ortaya koyuyor. Olağanüstü bitiriciliğe sahip bir oyuncu. Yokken pozisyon oluşturabilen bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynayacak. İngiltere ligi çok farklı bir lig. Orada iyi başlamak kolay değil, umarım bunu başarır. İyi başlayacağını ve devamını getireceğini düşünüyorum" dedi.
"İkinci yarı işleri daha sıkı tutacağız"
İlk yarıda çok fazla puan kaybettiklerini vurgulayan Atiba, "Ama daha iyi performanslar gösterebilirdik. Birçok maçta fırsatlar yakalamamıza rağmen erken gol bulamadık ve maçlar farklı noktalara gitti. Maç takvimi bahane olamaz. Bizim en iyisini sahaya koymamız gerekiyor. Ben inanıyorum ki ikinci yarıdan itibaren işleri daha sıkı tutarak seri galibiyetler alacağız ve işler daha iyi noktaya gidecek" şeklinde konuştu.
"Bayern Münih maçını heyecanla bekliyoruz"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Atiba, "Bayern çıktığı için kesinlikle üzgün değilim. Bu çok büyük bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var. Bayern Münih de bunlardan biri. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardık. Bu eşleşmede de aynısını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
"Larin'i iyi tanıyorum"
Atiba, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan vatandaşı Cyle Larin ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise, "Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu iyi tanıyorum. Genç ama hem MLS'de hem de Kanada Milli Takımı ile ciddi bir deneyim kazandı" cevabını verdi.
"Beşiktaş'ta kalmaya açığım"
Sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine Atiba, "Yönetimle çok kısa bir konuşma yaptık. Önümüzde sezonun ikinci yarısı var. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. Önümüzde bir yarı daha var. İlerleyen günler ne gösterecek göreceğiz. Beşiktaş hem bana hem aileme çok şey verdi. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmaya açığım" değerlendirmesini yaptı.
"Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik"
Atiba son olarak Cenk Tosun'un Everton'a transferini de değerlendirerek, "Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Cenk çok çalıştı, gelişim gösterdi. İstatistikleri bunu ortaya koyuyor. Olağanüstü bitiriciliğe sahip bir oyuncu. Yokken pozisyon oluşturabilen bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynayacak. İngiltere ligi çok farklı bir lig. Orada iyi başlamak kolay değil, umarım bunu başarır. İyi başlayacağını ve devamını getireceğini düşünüyorum" dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 7
Yorum
hakan Nerede o günler giderlerse tüm FB liler kurtulur.
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Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...
Toplam 4
Yorum
Hagi Asıl saçmalık 32 yaşındaki futbolcu transferidir
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Performansları tavana vuracak
Toplam 6
Yorum
gsli yeni projelerim var diyor ya bi corap oracek bu basimiza
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