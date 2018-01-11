Aras'a Hollanda'dan kanca!
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Aras Özbiliz'e talip çıktı.
Beşiktaş'ta gönderilecek listesinde olan ancak aldığı 1.4 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle takım bulamayan Aras'a Vitesse Arnhem talip oldu.
Hollanda kulübünün Aras Özbiliz'i kiralık olarak kadroya dahil etmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak baktığı, hatta siyah beyazlıların yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olduğu iddia edildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:01
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 28
Yorum
Mert ne olacak başakşehir galatasaraydan iyi bir takım daha iyi yönetiliyor hocasıda terimden iyi ne yapacaktı doğru olanı yapmış
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Senelik 15 milyon tl
Toplam 3
Yorum
babuli Cenk abi , ben senin uzaktan akrabanımmm bilgin olsun abimm benim :)
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Performansları tavana vuracak
Toplam 5
Yorum
SENDEN. YANİ ESKİ GS YI. İÇER DE İYİYİZ DEPLASMANDA KÖTÜYÜZ DİYEMEZSİN İMPARATOR. GS İÇERDE NE İSE DIŞARDA DA O OLMALI. BİZ BU GS YI SENİNLE GÖRDÜK. BUNU İSTİYORUZ
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