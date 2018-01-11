Aras'a Hollanda'dan kanca!

Beşiktaş'ta gönderilecek listesinde olan ancak aldığı 1.4 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle takım bulamayan Aras'a Vitesse Arnhem talip oldu.

Hollanda kulübünün Aras Özbiliz'i kiralık olarak kadroya dahil etmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak baktığı, hatta siyah beyazlıların yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olduğu iddia edildi.