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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Aras'a 'dan kanca!

    Aras'a Hollanda'dan kanca!

    'a büyük umutlarla transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Aras Özbiliz'e talip çıktı.

    'ta gönderilecek listesinde olan ancak aldığı 1.4 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle takım bulamayan Aras'a talip oldu.

    kulübünün Aras Özbiliz'i kiralık olarak kadroya dahil etmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak baktığı, hatta siyah beyazlıların yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olduğu iddia edildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:01
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