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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'nin cezası onandı

    Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı

    (TFF) , Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı 'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Çebi'ye, sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:42
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