Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:42
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 23
Yorum
Cimbomlu Kötü yorum yazanlarin hepsi rakip takım taraftarları. Adamlar para istemiyor zaten. Ne külfet yaratacak. Tebrikler FATİH TERİM. (İMPARATOR)
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Ver 10 milyonu, al Arda’yı
Toplam 10
Yorum
MEHMET BAŞKAN BU ARDA TURANIN BONSERVİSİ NEDEN BUKADAR AZ ÇÜNKÜ 40 MİLYONA KADAR ÇIKMISTI BU KADAR DUSMESİ FAZLA CUNKU 35 YASINDAKI BIR FUTBOLCU DEĞİL !!!
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Messi, Arda'ya selam bile vermiyor
Toplam 2
Yorum
forever1903 bizde is yerinde 25 kisiyiz ve herkez ile samimi degilim, ne var bunda anlamadim, barcelonada diger oyuncularin 60% messiyi sevmiyor ki
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