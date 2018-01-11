7 milyonu reddetti!
Beşiktaş'ın zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki çeken Quaresma'yı gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği biliniyor...
Sabah
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 28
Yorum
Mert ne olacak başakşehir galatasaraydan iyi bir takım daha iyi yönetiliyor hocasıda terimden iyi ne yapacaktı doğru olanı yapmış
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Senelik 15 milyon tl
Toplam 3
Yorum
babuli Cenk abi , ben senin uzaktan akrabanımmm bilgin olsun abimm benim :)
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Performansları tavana vuracak
Toplam 5
Yorum
SENDEN. YANİ ESKİ GS YI. İÇER DE İYİYİZ DEPLASMANDA KÖTÜYÜZ DİYEMEZSİN İMPARATOR. GS İÇERDE NE İSE DIŞARDA DA O OLMALI. BİZ BU GS YI SENİNLE GÖRDÜK. BUNU İSTİYORUZ
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