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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    7 milyonu reddetti!

    7 milyonu reddetti!

    'ın zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki çeken 'yı gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği biliniyor...

    ekipleri ise Portekizli yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarışıyor. Kulübe her gün farklı bir teklif gelirken, son olarak adı açıklanmayan bir Çin kulübü, 'a 15 milyon Euro bonservis ücreti, 'ya ise 7 milyon Euro maaş önerdi. Siyah-beyazlılar teklife olumlu yaklaşırken, Quaresma ise şimdilik ayrılık yanlısı değil.

    Sabah

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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