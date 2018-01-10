Talisca imzayı attı! 2021...
Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, kulübü Benfica ile 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi
Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Anderson Talisca cephesinde Portekiz'den gelen haber şok etkisi yarattı.
Anderson Talisca'yı 4 milyon Euro'ya transfer ettikten sonra Brezilyalı oyuncuyu 2 yıl üst üste Beşiktaş'a kiralayarak toplamda 5 milyon euro kazanan Benfica, yıldız oyuncu için yeni bir adım daha attı.
Portekiz basınından Sapo Desporto'da yer alan habere göre; Talisca, Benfica ile olan sözleşmesini 2021'e uzattı.
Haberde ayrıca; sözleşmesinde Beşiktaş için 25 milyon euro satın alma opsiyonu olan yıldız futbolcu ile kontrat yenileyen Benfica'nın, siyah beyazlılardan daha yüksek bir miktar talep edeceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ "BEDAVA" ALMAYI PLANLIYORDU!
Genç oyuncunun 2019'da bitecek olan kontratını göz önünde bulunduran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Portekiz temsilcisiyle görüşüp belirlenen opsiyon maddesinde indirime gidilmemesi halinde bu 1 yıl bekleyip Talisca'yı bonservissiz almayı planlıyordu.
Orman, konuyla ilgili olarak açıklamada, "Bu durumu Benfica da biliyor. Domagoj Vida gibi Talisca'yı da alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla bu sezon 24 resmi maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:13
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
Talisca imzayı attı! 2021... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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