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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cenk 2-3 hafta dalgalandı

    Cenk 2-3 hafta dalgalandı

    ; Cenk’in Everton’dan gelen tekliften sonra dalgalanma yaşadığını belirterek, ona geleceği düşünmemesini ve bugünün tadını çıkarmasını söylediğini ifade etti

    'ın Portekizli savunma oyuncusu , Antalya'da düzenlenen Teknik Direktörler Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk futbolcuları çok yetenekli bulgunu belirten Pepe, "Yurt dışına veya Milli takıma gitme konusunda, bir adım ileri atmada sorun yaşıyorlar. Cenk Tosun böyle bir teklif gelince 2-3 hafta dalgalanma yaşadı. Kamplarda Cenk ile geleceği hakkında birkaç kez konuştum. 'Geleceği düşünme, sadece bugünün tadını çıkar, zaten bir şey olacaksa ileride bu kendiliğinden olacaktır' dedim" ifadelerini kullandı.

    HEDEFLERİM VAR
    Real Madrid'de 10 sene boyunca büyük tecrübe yaşadığını belirten Portekizli yıldız şöyle devam etti: "Ben de bu tecrübelerimi Cenk'e aktarmaktan dolayı mutluyum. Şu an antrenörlüğü düşünmüyorum, önümde birkaç senem var. Futbolcunun, antrenörlüğe geçmesi sağlıklı geçiş olur. Hayır demem ama bireysel olarak ve takım olarak hedeflerim var."
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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