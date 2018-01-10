Cenk 2-3 hafta dalgalandı
Pepe; Cenk’in Everton’dan gelen tekliften sonra dalgalanma yaşadığını belirterek, ona geleceği düşünmemesini ve bugünün tadını çıkarmasını söylediğini ifade etti
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Antalya'da düzenlenen Teknik Direktörler Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk futbolcuları çok yetenekli bulgunu belirten Pepe, "Yurt dışına veya Milli takıma gitme konusunda, bir adım ileri atmada sorun yaşıyorlar. Cenk Tosun böyle bir teklif gelince 2-3 hafta dalgalanma yaşadı. Kamplarda Cenk ile geleceği hakkında birkaç kez konuştum. 'Geleceği düşünme, sadece bugünün tadını çıkar, zaten bir şey olacaksa ileride bu kendiliğinden olacaktır' dedim" ifadelerini kullandı.
HEDEFLERİM VAR
Real Madrid'de 10 sene boyunca büyük tecrübe yaşadığını belirten Portekizli yıldız şöyle devam etti: "Ben de bu tecrübelerimi Cenk'e aktarmaktan dolayı mutluyum. Şu an antrenörlüğü düşünmüyorum, önümde birkaç senem var. Futbolcunun, antrenörlüğe geçmesi sağlıklı geçiş olur. Hayır demem ama bireysel olarak ve takım olarak hedeflerim var."
HEDEFLERİM VAR
Real Madrid'de 10 sene boyunca büyük tecrübe yaşadığını belirten Portekizli yıldız şöyle devam etti: "Ben de bu tecrübelerimi Cenk'e aktarmaktan dolayı mutluyum. Şu an antrenörlüğü düşünmüyorum, önümde birkaç senem var. Futbolcunun, antrenörlüğe geçmesi sağlıklı geçiş olur. Hayır demem ama bireysel olarak ve takım olarak hedeflerim var."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Cenk 2-3 hafta dalgalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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