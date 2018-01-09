Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..

ŞENOL GÜNEŞ ÖDEMELERİN YAPILMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ın, devre arası kampı için Antalya'da çalışmalarına devam ettiği otelde ilginç bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası kamp süresince ilk kez bu kadar gergin görünüyordu. Bu sırada kulüp başkanı Fikret Orman antrenmanı izlemeye geldi ve hızlıcı Şenol Güneş'in yanına gitti. Kısa bir süre görüşme yapan Orman, yine hızlıca antrenman sahasında ayrıldı. Bu kısa görüşmede Şenol Güneş'in futbolcuların geciken ödemelerin yapılmasını istediği, Orman'ın ise Cenk Tosun'un transferinden gelecek parayla ödemelerin hesaplara yatırılacağını söylediği öğrenildi.





BASIN TOPLANTISINDA İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Antalya kampının ilk günlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, "Cenk'in yerine yeni bir transfer yapılacak mı?" sorusunu "Alıp parayı başka yere harcayacaksak Cenk'i niye sattık derim." şeklinde cevaplarken gelen parayla futbolcuların ödemelerinin yapılması gerektiğini belirtmişti.

SON İKİ SEZONUN EN ÇOK GELİR ELDEN TAKIMI!

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve futbolcu satarak gelir elde eden Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sıkıntının nedeni ise merak konusu oldlu.

2016 YILINDA GELİR 178 MİLYON DOLAR (YAKLAŞIK 667 MİLYON TL)

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2016 yılında yaptığı açıklamada Vodafone Arena'yı tamamladıklarını, şampiyonluğa ulaştıklarını ve 178 milyon dolar (667 milyon TL) gelir elde ettiklerini, giderlerin toplamının ise 152 milyon dolar olduğunu söylemişti. Çebi ayrıca "Divan kurulu başkanlığı adına yapılan çalışmalarda belirtilen bir borç tarifi yapıldı. O rakam açıklanmadan konuşmam doğru olmaz. Artı ve eksiler yazıldığında merak etmeyin söylenildiği gibi kulübün borcu yok." ifadelerini kullanmıştı.









15. ŞAMPİYONLUK VE ELDE EDİLEN GELİR

2016-2017 sezonunu da şampiyon tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk primi, galibiyet ve beraberlik ödülleri ile birlikte toplam 93 milyon lira gelir elde etti. 2016-2017 sezonunda Vodafone Park'ın da tamamlanmasının ardından maçlarını ortalama 32 bin seyirciyle oynayan siyah-beyazlılar loca, vip koltuk ve kombine satışlarıyla toplamda 140 milyonluk geliri kasasına koydu.

OYUNCU SATIŞINDAN DA PARA KAZANDI

Beşiktaş, sponsorluk ve lisanlı ürünlerden de 2016-2017'de yüksek gelir elde etti. Siyah-beyazlılar sponsorluk anlaşmalarından 75 milyon lira, isim hakkı v elisanlı ürün satışından da 65 millyon lire gelir elde etti. Beşiktaş 2016-2017'de oyuncu satışından toplamda 56 milyon lira gelir elde ederken, siyah-beyazlılar oyuncu satışı ve transfer giderinde ise 8 milyon lira kara geçmişti. Beşiktaş bir önceki sezonda ise futbolcu satışından 90 milyon liraya yakın gelir sağlamayı başarmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 40 MİLYON EURO (YAKLAŞIK 180 MİLYON TL)

2016-2017 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyerek yüksek bir gelir elde eden Beşiktaş, aynı başarıyı Avrupa'da da göstermişti. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 33 milyon 795 bin Euro (Yaklaşık 152 milyon TL) alan Beşiktaş, çeyrek finale çıktığı Avrupa Ligi'nde ise 6 milyon 122 bin Euro (Yaklaşık 28 milyon TL) elde etti.

2017-2018 SEZONUNDAKİ GELİRİ ŞİMDİDEN GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Avrupa'da 40 milyon Euro kazanan Beşiktaş, bu sezon ise şimdiden 50 milyon Euro'yu (Yaklaşık 224 milyon TL) kasasına koydu. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'i eleyerek çeyrek finale çıkarsa 6.5 milyon Euro (29 milyon TL) daha kazanacak.

EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TÜRK TAKIMI AMA...

Bu kadar yüksek gelir elde eden ve ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakan siyah-beyazlılarda futbolcuların ödemelerinin gecikmesi ise dikkat çekici bir detay olarak spor gündemini meşgul ediyor.



