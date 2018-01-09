Kartal, Giroud ile görüşüyor

Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, Olivier Giroud'yu renklerine bağlamak için temasları başlattığı öne sürüldü.



İngiliz basını son dönemde Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Bu yüzden Giroud'nun Beşiktaş'a sıcak baktığını bildirildi. Beşiktaş cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, Başkan Fikret Orman'ın görüştüğü bilgisi geldi.

