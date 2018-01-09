Kartal, Giroud ile görüşüyor
Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un boşluğunu Arsenal'in Fransız yıldızı Olivier Giroud ile doldurmak istediği iddia edildi.
Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, Olivier Giroud'yu renklerine bağlamak için temasları başlattığı öne sürüldü.
İngiliz basını son dönemde Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Bu yüzden Giroud'nun Beşiktaş'a sıcak baktığını bildirildi. Beşiktaş cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, Başkan Fikret Orman'ın görüştüğü bilgisi geldi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Kartal, Giroud ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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