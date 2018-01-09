;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'tan bombası!

    Beşiktaş'tan Torres bombası!

    'ta 'un yerine golcü arayışları için mesai harcanırken Atletico Madrid'in ünlü golcüsü Fernando için yönetim teklifini sundu.

    'ta transfer çalışmaları devam ederken 'un yerine golcü arayan Beşiktaş yönetimi rotayı 'ya çevirirken Fernando ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    BEŞİKTAŞ, FERNANDO TORRES'İ TRANSFER EDECEK Mİ?
    Cenk Tosun'u rekor bir bedelle Everton'a satan Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun ardından diğer bir İspanyol golcü 'in peşine düştü. Beşiktaşlı yöneticiler Torres ile kontak kurarken oyuncu düşünmek için süre istedi.

    AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
    Atletico Madrid'de ilk yarıda formsuz bir görüntü ortaya koyan Torres 2. forvet konumunda olunca takımdan ayrılmayı kafasına koymuştu. Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük avantajıysa oyuncunun sözleşmesinde gizli. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcü oyuncu yapılan sözleşme gereği bonservissiz olarak takımdan ayrılabiliyor. Özetle Beşiktaş, oyuncuyu devre arasında transfer etse bile Atletico Madrid'e bonservis ücreti ödemeyecek.

    ÇİN VE MEKSİKA'YI DÜŞÜNMÜYOR
    Beşiktaşlı yetkililerin Torres'ten gelecek habere göre İspanya'ya çıkarma yapması bekleniyor. Öte yandan Torres'e ve 'den de teklifler olduğu ancak İspanyol golcünün Avrupa'da kalmak istediği bilgisine ulaşıldı.

    FERNANDO TORRES BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
    İspanya La Liga'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol golcü Fernando Torres bu sezin takımı adına 21 karşılaşmada süre alırken 4 gollük bir performans sergiledi. Fernando Torres'in İspanyol ekibi ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Torres bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN