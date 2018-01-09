Beşiktaş'tan Torres bombası!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine golcü arayışları için mesai harcanırken Atletico Madrid'in ünlü golcüsü Fernando Torres için yönetim teklifini sundu.
BEŞİKTAŞ, FERNANDO TORRES'İ TRANSFER EDECEK Mİ?
Cenk Tosun'u rekor bir bedelle Everton'a satan Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun ardından diğer bir İspanyol golcü Fernando Torres'in peşine düştü. Beşiktaşlı yöneticiler Torres ile kontak kurarken oyuncu düşünmek için süre istedi.
AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
Atletico Madrid'de ilk yarıda formsuz bir görüntü ortaya koyan Torres 2. forvet konumunda olunca takımdan ayrılmayı kafasına koymuştu. Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük avantajıysa oyuncunun sözleşmesinde gizli. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcü oyuncu yapılan sözleşme gereği bonservissiz olarak takımdan ayrılabiliyor. Özetle Beşiktaş, oyuncuyu devre arasında transfer etse bile Atletico Madrid'e bonservis ücreti ödemeyecek.
ÇİN VE MEKSİKA'YI DÜŞÜNMÜYOR
Beşiktaşlı yetkililerin Torres'ten gelecek habere göre İspanya'ya çıkarma yapması bekleniyor. Öte yandan Torres'e Meksika ve Çin'den de teklifler olduğu ancak İspanyol golcünün Avrupa'da kalmak istediği bilgisine ulaşıldı.
FERNANDO TORRES BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
İspanya La Liga'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol golcü Fernando Torres bu sezin takımı adına 21 karşılaşmada süre alırken 4 gollük bir performans sergiledi. Fernando Torres'in İspanyol ekibi ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:12
-
Beşiktaş o ismi 3. kez reddetti!
Toplam 8
Yorum
BJK'li Sonuç : ikinci lig'den gelen Nice'de ilk senesinde 2.ci olup samp ligine gitti... Balotelli Avrupa'nin en iyi forvetlerinden ama asi oyuncu
-
Trabzonspor'da sol beke sürpriz isim!
Toplam 4
Yorum
Salih 6107 Ömer Bayram'ı bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, alınacak kişi Mas'tan ve Mustafa'dan kesinlikle iyi olmalı. Aksi halde altyapıdan birini alı
-
Rodrigues, Almanya yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Aslan EMRE MOR GELECEKSE OLABILIR TABI HAKKINI VERMELILER
Beşiktaş'tan Torres bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.