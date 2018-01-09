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    09 Ocak 2018, Salı
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    o ismi 3. kez reddetti!

    Beşiktaş o ismi 3. kez reddetti!

    Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet mevki için arayışa giren , kendilerine önerilen Eto'o'yu 3. kez reddetti!

    LARIN'LE ANLAŞILDI
    Forvet mevki için arayışta olan siyah-beyazlıların ilk tercihi MLS Ligi ekiplerinden 'de oynayan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin. Kanadalı oyuncuyla anlaşan , bu transferde Orlando City'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine "500 bin Euro verelim" yanıtını verdi ve beklemeye geçti.

    ETO'O DA GELMEK İSTİYOR
    Beşiktaş, arayışlarını devam ederken zor günler geçiren 'da forma giyen Eto'o'nun menajerinin Kamerunlu oyuncuyu siyah-beyazlılara önerdiği ortaya çıktı. 3. kez Beşiktaş'a önerilen Eto'o'nun siyah-beyazlı ekip tarafından 3. kez reddedildiği öğrenildi.



    ETO'O NEDEN İSTENMİYOR
    Beşiktaş'ın forvet arayışları olduğu halde Eto'o'yu transer etmek istememesinin ardında daha önce yaşananlar var. 2016-2017 sezonu devre arasında Kamerunlu oyuncuyu etmek isteyen Beşiktaş'a Antalyaspor Kulübü Başkanı , oyuncuyu kesin olarak satmayacaklarını belirtmiş, bunu da Antalya'da yapılan tesislerin açılışında, ve 'in de bulunduğu bir zamanda gündeme getirmişti.

    Başkan Öztürk konuşmasının ardından 'o'yu sahneye davet etmiş ve iki isim arasında şöyle bir diyalog geçmişti:

    Ali Şafak Öztürk: Antalya'yı seviyor musun?
    Samuel Eto'o: Evet.
    Ali Şafak Öztürk: Biz kimiz?
    Samuel Eto'o: Antalyasporuz.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:46
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