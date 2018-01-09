Beşiktaş - Ado Den Haag | CANLI

Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden ADO Den Haag hazırlık maçında karşılaşıyor.
Beşiktaş, devre arasındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda ekibi Ado Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı.
Beşiktaş'ın Den Haag maçı 11:
Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Mitrovic, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Negredo
Canlı anlatım
Beşiktaş, Ado Den Haag karşısında 3. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. Den Haag'ın golü Bjorn Johnsen'den geldi.
Siyah Beyazlılar, 10. dakikada Negredo'nun kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Den Haag'da Johnsen 28. dakikada bir kez daha sahne aldı. Den Haag, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti.
Karşılaşmada ilk yarı Hollanda ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, ikinci yarıya Gökhan - Atiba, Mitrovic - Pepe, Necip - Tolgay, Orkan - Quaresma ve Lens - Babel değişiklikleriyle başladı.
Beşiktaş, Caner'in 60. dakikada attığı golle Ado Den Haag karşısında skoru 2-1'e getirdi
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 19:22
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