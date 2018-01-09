Beşiktaş - Ado Den Haag | CANLI

Beşiktaş, devre arasındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda ekibi Ado Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı.



Beşiktaş'ın Den Haag maçı 11:

Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Mitrovic, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Negredo



Canlı anlatım

Beşiktaş, Ado Den Haag karşısında 3. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. Den Haag'ın golü Bjorn Johnsen'den geldi.

Siyah Beyazlılar, 10. dakikada Negredo'nun kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Den Haag'da Johnsen 28. dakikada bir kez daha sahne aldı. Den Haag, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti.



Karşılaşmada ilk yarı Hollanda ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Beşiktaş, ikinci yarıya Gökhan - Atiba, Mitrovic - Pepe, Necip - Tolgay, Orkan - Quaresma ve Lens - Babel değişiklikleriyle başladı.

Beşiktaş, Caner'in 60. dakikada attığı golle Ado Den Haag karşısında skoru 2-1'e getirdi



