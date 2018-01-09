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    09 Ocak 2018, Salı
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    - Ado | CANLI

    Beşiktaş - Ado Den Haag | CANLI

    , ligi ekiplerinden ADO hazırlık maçında karşılaşıyor.

    , devre arasındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, ekibi Ado ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı.

    Beşiktaş'ın Den Haag maçı 11:
    , , Mitrovic, Vida, , , , Oğuzhan, Orkan, Lens,

    Canlı anlatım
    Beşiktaş, Ado Den Haag karşısında 3. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. Den Haag'ın golü Bjorn Johnsen'den geldi.
    Siyah Beyazlılar, 10. dakikada Negredo'nun kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
    Den Haag'da Johnsen 28. dakikada bir kez daha sahne aldı. Den Haag, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti.

    Karşılaşmada ilk yarı Hollanda ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Beşiktaş, ikinci yarıya Gökhan - Atiba, Mitrovic - Pepe, Necip - Tolgay, Orkan - Quaresma ve Lens - Babel değişiklikleriyle başladı.
    Beşiktaş, Caner'in 60. dakikada attığı golle Ado Den Haag karşısında skoru 2-1'e getirdi

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:22
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