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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’da barbekü keyfi

    <a href="/index/kara-kartal?id=0d462aa1-d64d-4673-bc93-8c38b21cd94d" class="" rel="tag">Kara Kartal</a>’da barbekü keyfi

    Başkan , siyah-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular birlikte yemek yedi

    Beşiktaş'ta başkan , yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları ve futbolcular mangal partisinde bir araya geldi. Antalya kampının 5. günündeki organizasyon bir hayli keyifli geçti. Futbolcular sabah yorucu geçen idmanın ardından mangal ziyafetiyle yeniden güç topladılar. Başkan ve Şenol Güneş'in esprileriyle damga vurduğu organizasyonda oyuncular da kendi aralarında sık sık şakalaştılar.

    Futbolcular arasında yerinde duramayan isim her zamanki gibi Caner Erkin oldu. Tecrübeli sol bek arkadaşlarına takılmadan edemedi. Yeni transfer Domogaj Vida da yemek sırasında kısa sürede kaynaştığı Jeremain Lens ve Dusko Tosic ile birlikte oturdu. Üçlü keyifli bir sohbete daldı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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