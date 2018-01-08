Kara Kartal’da barbekü keyfi
Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular birlikte yemek yedi
Futbolcular arasında yerinde duramayan isim her zamanki gibi Caner Erkin oldu. Tecrübeli sol bek arkadaşlarına takılmadan edemedi. Yeni transfer Domogaj Vida da yemek sırasında kısa sürede kaynaştığı Jeremain Lens ve Dusko Tosic ile birlikte oturdu. Üçlü keyifli bir sohbete daldı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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