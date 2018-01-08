Cenk ve resimdeki o detay! Turşu bidonu...
Beşiktaş’tan Everton'a transfer olan golcü futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.
Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere'ye Londra'ya gitti.
Yıldız golcü, Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.
Cenk Tosun'u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Londra'ya hareket etti.
FOTOĞRAFTAKİ O DETAY
Cenk'in hava alanında bilet kuyruğunda çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yıldız golcünün valizleri üzerinde görüntülenen ve içinde turşu ya da zeytin olduğu tahmin edilen, halk arasındaki adıyla 'turşu bidonu' hakkında taraftarlar "Turşusuz maça çıkmayan adam gibi adam", "Cenk ağzının tadını biliyor", "Halk çocuğu, seviyorum bu adamı" ve "Türk olduğunun kanıtıdır" şeklinde eğlenceli yorumlar yaptılar.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli golcü Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti.— Fotomaç (@fotomac) 7 Ocak 2018
Fotoğrafta Cenk'in arkasında, valizlerin üstündeki turşu bidonu detayına dikkat ???? pic.twitter.com/NqYwlDzYg6
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Cenk ve resimdeki o detay! Turşu bidonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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