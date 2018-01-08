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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cenk Ada’ya turşusuyla gitti

    Cenk Ada’ya turşusuyla gitti
    'tan rekor bonservis bedeniyle Everton'a transfer olan özel eşyalarını almak için 'a dönmüştü. Yıldız forvet, yeniden takımına katılmak için dün Ada'ya uçtu. Eşi Ece Tosun ile birlikte 'ye giden yanında büyük bir kavanozda turşu da götürdü. Cenk Tosun, Everton'la idmanlara başlayacak. Milli futbolcumuz, 'de ilk maçına 13 Ocak 2018'de saat 20.3'da Tottenham'a karşı çıkacak.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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