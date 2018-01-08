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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

    Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

    Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı da takip etti. Saha kenarında teknik direktör ile bir süre görüşen Orman, ardından idmandan ayrıldı.

    Anderson Talisca, ve Orkan Çınar, antrenmanın ardından serbest vuruş çalıştı. Siyah-beyazlılarda ile Adriano Correia, idmanda yer almadı.

    Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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