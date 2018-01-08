Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti. Saha kenarında teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre görüşen Orman, ardından idmandan ayrıldı.

Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Orkan Çınar, antrenmanın ardından serbest vuruş çalıştı. Siyah-beyazlılarda Dusko Tosic ile Adriano Correia, idmanda yer almadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.