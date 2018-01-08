Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti. Saha kenarında teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre görüşen Orman, ardından idmandan ayrıldı.
Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Orkan Çınar, antrenmanın ardından serbest vuruş çalıştı. Siyah-beyazlılarda Dusko Tosic ile Adriano Correia, idmanda yer almadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:46
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GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
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