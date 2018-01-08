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HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’yı almıyoruz’

    ‘Arda’yı almıyoruz’
    konusunda ortadan konuşmuyorum. Açık açık söylüyorum ilgimiz yok. Onun mevkisinde çok oyuncumuz var. Gelirse hem kendisi hem de takım içinde mutsuzluk ortaya çıkar. Arda'yı severim ama onu almayacağız"
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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