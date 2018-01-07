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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Yok böyle anlaşma!

    Yok böyle anlaşma!
    Beşiktaş, milli forvet 'un Everton'a satışından inanılmaz bir gelir elde edecek. Siyah-beyazlılar, Everton kulübü'nün 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini dün KAP'a bildirdi. Everton ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin euro dayanışma katkı payı ödeyecek. Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle; "Everton kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 euro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

    YILLIK LİMİT 2 MiLYON EURO
    Bunlara ek olarak; Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin ödenecek. Cenk Tosun Premier Lig'de en az 25 maçta (Bu sezon için 10 maç) ilk 11'de oynarsa 500 bin euro şirketimize ödenecek. Bu performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2 milyon euro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin euro, 25 gol atarsa 1 milyon euro daha Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Bu arada Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın %7,5'u da Everton tarafından 'a ödenecektir.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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