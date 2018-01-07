Yok böyle anlaşma!
YILLIK LİMİT 2 MiLYON EURO
Bunlara ek olarak; Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin ödenecek. Cenk Tosun Premier Lig'de en az 25 maçta (Bu sezon için 10 maç) ilk 11'de oynarsa 500 bin euro şirketimize ödenecek. Bu performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2 milyon euro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin euro, 25 gol atarsa 1 milyon euro daha Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Bu arada Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın %7,5'u da Everton tarafından Beşiktaş'a ödenecektir.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:28
-
‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
-
Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
-
Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
Yok böyle anlaşma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.