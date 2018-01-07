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HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
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    Gerçek Pitbull benim

    Gerçek Pitbull benim

    Kartal’ın Şilili yıldızı , için “Onunla İnter’de oynadım. İyi profesyonel ancak orijinal olan gerçek Pitbull benim, o çakması!” dedi

    , Antalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbol hayatının ilk dönemlerinde çok kart gören ve tecrübenin çok önemli bir unsur olduğunu belirten Şilili yıldız, "Futbolda deneyim çok önemli. Zamanla nerede ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Zamanlama hatasıyla takımımı eksik bıraktığım çok olmuştu" dedi. 'nun de benzer bir yapıda olduğu hatırlatılınca, "Melo ile İnter'de oynadım. İyi profesyonel ancak orijinal olan gerçek pitbull benim, o çakma!" ifadesini kullandı. 5 yıl daha oynamayı düşündüğünü belirten Medel şöyle devam etti: Katalunya bölgesi ya da Şili Milli Takımı'nda görev alabilirim, ama hoca olarak değil. O kadar oyuncu grubunu idare etme yetenekli yok. Sinirli bir yapım var, %100'ünü vermeyeni döverim (kahkaya atıyor). Yedek kalınca bazı şeyleri değiştirme gereği duydum. 8 kg verip fark yarattım. En çok mercimek yemeğini sevdim. Tatlıyı bıraktık (kilolu birini gösterip) yoksa böyle olacaktım.

    VIDAL İLE İDDİAYA BİLE GİRDİM
    Grup kuraları çekildiğinde kimse bize şans vermiyordu. Son 16'da Bayern Münih çıkınca da benzer durum oldu. Oradaki maçta iyi sonuç alırsak, evimizde taraftarımız ile birlikte eleriz. Onlar da bunun farkında. Vidal çok iyi arkadaşım, sık görüşüyorum. Tur için de iddiaya girdik, ama adını koymadık.

    CENK SERT BİR LİGE GİTTİ
    Cenk Tosun'un gitmesine üzüldüm. Büyük bir oyuncu aramızdan eksildi. Bizim için çok önemliydi. Hemen hemen her maç gol attı. İyi bir çıkış yakaladı. Umarım her şey istediği gibi olur. Şunu söylemeden de geçmeyeceğim, Cenk sert bir lige gitti, İşi göründüğünden daha zor olacak.

    GALATASARAY DERBİSİ ÇOK ÖZELDİ
    Genç yaştan itibaren birçok büyük maçta oynadım. Boca Juniors - River Plate maçında forma giydim ve gol attım. Sevilla - Real Betis gibi önemli derbide de görev yaptım. Ama Süper Lig'de G.Saray'a karşı oynadığım derbi çok özeldi. Taraftarımızın katılımı çok önemliydi.

    BEŞİKTAŞ INTER'İ YENER
    "İspanya ve İtalya'da oynadım. İspanya'da çok boş alan buluyorsun, burada yok. İtalya'da taktik üst düzeyde. Ama bugün Beşiktaş-İnter oynasın Beşiktaş rahat kazanır. Daha iyi takıma geldim. Beşiktaş son iki yılın şampiyonu, Avrupa'da adı ve iyi kadrosu var. O yüzden tercih ettim."
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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