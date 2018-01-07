Gerçek Pitbull benim
Kartal’ın Şilili yıldızı Medel, Melo için “Onunla İnter’de oynadım. İyi profesyonel ancak orijinal olan gerçek Pitbull benim, o çakması!” dedi
VIDAL İLE İDDİAYA BİLE GİRDİM
Grup kuraları çekildiğinde kimse bize şans vermiyordu. Son 16'da Bayern Münih çıkınca da benzer durum oldu. Oradaki maçta iyi sonuç alırsak, evimizde taraftarımız ile birlikte eleriz. Onlar da bunun farkında. Vidal çok iyi arkadaşım, sık görüşüyorum. Tur için de iddiaya girdik, ama adını koymadık.
CENK SERT BİR LİGE GİTTİ
Cenk Tosun'un gitmesine üzüldüm. Büyük bir oyuncu aramızdan eksildi. Bizim için çok önemliydi. Hemen hemen her maç gol attı. İyi bir çıkış yakaladı. Umarım her şey istediği gibi olur. Şunu söylemeden de geçmeyeceğim, Cenk sert bir lige gitti, İşi göründüğünden daha zor olacak.
GALATASARAY DERBİSİ ÇOK ÖZELDİ
Genç yaştan itibaren birçok büyük maçta oynadım. Boca Juniors - River Plate maçında forma giydim ve gol attım. Sevilla - Real Betis gibi önemli derbide de görev yaptım. Ama Süper Lig'de G.Saray'a karşı oynadığım derbi çok özeldi. Taraftarımızın katılımı çok önemliydi.
BEŞİKTAŞ INTER'İ YENER
"İspanya ve İtalya'da oynadım. İspanya'da çok boş alan buluyorsun, burada yok. İtalya'da taktik üst düzeyde. Ama bugün Beşiktaş-İnter oynasın Beşiktaş rahat kazanır. Daha iyi takıma geldim. Beşiktaş son iki yılın şampiyonu, Avrupa'da adı ve iyi kadrosu var. O yüzden tercih ettim."
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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