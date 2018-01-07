Cenk ve resimdeki o detay! Turşu bidonu...
Beşiktaş’tan Everton'a transfer olan golcü futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.
Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere'ye Londra'ya gitti.
Yıldız golcü, Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.
Cenk Tosun'u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Londra'ya hareket etti.
FOTOĞRAFTAKİ O DETAY
Cenk'in havaalanında bilet kuyruğunda çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yıldız golcünün valizleri üzerinde görüntülenen 'turşu bidonu' hakkında taraftarlar "Turşusuz maça çıkmayan adam gibi adam", "Cenk ağzının tadını biliyor", "Halk çocuğu, seviyorum bu adamı" ve "Türk olduğunun kanıtıdır" şeklinde eğlenceli yorumlar yaptılar.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli golcü Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti.— Fotomaç (@fotomac) 7 Ocak 2018
Fotoğrafta Cenk'in arkasında, valizlerin üstündeki turşu bidonu detayına dikkat ???? pic.twitter.com/NqYwlDzYg6
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:10
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Schürrle’ye pres
Toplam 7
Yorum
kızıl avrupada pek tutulan bır oyuncu olmayabılır ama Türkiye liginde çok iş yapacağı ortada yetenek on numara uygun bir fiyata alınabılır
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Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”
Toplam 4
Yorum
KAMİL İtalyan ürünleri protesto yapılırken çözüm olarak terim Barselona ürünlerini genişletmek ve sürdürmek için Arda ancak kovuldular olmadı
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 3
Yorum
bu sene fener ilk 3 içinde yer alamaz en iyi ihtimalle 4 yada 5 olur.
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