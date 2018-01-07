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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Cenk ve resimdeki o detay! Turşu bidonu...

    Cenk ve resimdeki o detay! Turşu bidonu...

    ’tan Everton'a olan golcü futbolcu , ’ye gitti.

    Önceki gün Premier Lig ekiplerinden Everton'a olan , sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam saatlerinde 'a gelmişti.

    Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere'ye 'ya gitti.

    Yıldız golcü, 'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.



    Cenk Tosun'u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Londra'ya hareket etti.



    FOTOĞRAFTAKİ O DETAY

    Cenk'in havaalanında bilet kuyruğunda çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yıldız golcünün valizleri üzerinde görüntülenen 'turşu bidonu' hakkında taraftarlar "Turşusuz maça çıkmayan adam gibi adam", "Cenk ağzının tadını biliyor", "Halk çocuğu, seviyorum bu adamı" ve "Türk olduğunun kanıtıdır" şeklinde eğlenceli yorumlar yaptılar.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:10
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