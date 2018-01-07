Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti
Beşiktaş’tan Everton'a transfer olan golcü futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.
Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere'ye Londra'ya gitti.
Yıldız golcü, Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.
Cenk Tosun'u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Londra'ya hareket etti.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:46
-
Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 3
Yorum
bjk fenerli bir futbolcu o kadar para etmez hiç oynamayan futbolcuya o parayı vermezler
-
Uygun’dan Fener’e piyango
Toplam 2
Yorum
geçmiş KATAR takımı dikkatli olun hocanız daha önce BUCA ya bir sürü transfer yaptırıp çekip giderek takımın sonunu hazırlamıştı.sonra ağlamayınnnn
-
Larin 'evet' dedi
Toplam 10
Yorum
muhittin Lartin'i alın..iyi bir yatırım olur.yok tores miş yok bolatelli imiş bunlar boş...zarar yazar.
Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.