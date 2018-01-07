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    07 Ocak 2018, Pazar
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    , ’ye gitti

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>, <a href="/index/ingiltere?id=51add1b3-3cca-48cb-9e73-84d52339f6f8" class="" rel="tag">İngiltere</a>’ye gitti

    ’tan Everton'a olan golcü futbolcu , ’ye gitti.

    Önceki gün Premier Lig ekiplerinden Everton'a olan , sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam saatlerinde 'a gelmişti.



    Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar 'ye 'ya gitti.
    Yıldız golcü, 'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.



    'u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra 'ya hareket etti.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:46
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