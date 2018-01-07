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    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cenk nasıl yapılırmış göstereceğim

    Cenk nasıl yapılırmış göstereceğim

    "Güçlü yanımı iyi biliyorum. Herkes nasıl bir futbolcu olduğumu görecek”

    Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyen Tosun, "'da bir an önce oynayabilmek için çok heyecanlıyım. Teknik direktör ve kulüp beni çok istedi. Bu yüzden buraya geldim" ifadelerini kullandı. Kariyerinde yetenekleri sayesinde bir yerlere geldiğini vurgulayan , "Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek. Ben de Everton ve için iyi bir futbolcu olduğumu göstereceğim. Güçlü yanım fiziksel dayanıklılığımdır. Herkes bilir ki Premier Lig güce dayanan bir lig. İki ayağımı da aynı şekilde kullanabiliyorum. Ceza alanında iyi bir golcü olduğumu düşünüyorum" yorumunu yaptı
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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