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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Ne istediğini biliyor

    Ne istediğini biliyor

    Everton’un hocası Allardyce, için “’de oynama arzusu, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern maçlarında oynama isteğinin de önüne geçti” dedi

    'tan Everton'a 28 milyon euro gibi rekor bir ücretle olan 'la ilgili olarak yeni hocası , Liverpool Echo gazetesine konuştu. , golcü için, "'de oynama arzusu, onun Şampiyonlar Ligi'nde Bayern maçlarında oynama isteğinin bile önüne geçti. Çünkü 'de oynamak istiyordu. Bu iyi bir oyuncu tarafından yapılan büyük bir açıklama onun kalibre ve duruşunu, akıllardaki soru işaretlerini bir kenara atıyor. Başarılı olacak. Lukaku'dan sonra büyük bir baskı olacak" itirafında bulundu.

    SİYAH-beyazlılar ile Everton arasındaki Cenk transferinin detayları da belli olmaya başladı. Everton'dan 24 milyon euro + 4 milyon euro bonus alacak , bu paranın 10 milyon euro'sunu peşin, geri kalan 14 milyon euro'sunu ise 2019 Ağustos'una kadar ödeyecek. Everton; Cenk'in 20 maçta forma giymesi halinde 2 milyon euro, 25 gol atması durumunda da 3 milyon euro daha ödeyecek. Öte yandan Everton dün akşam Liverpool ile oynanan maçta rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Cenk'in 13 Ocak'ta Tottenham deplasmanında ilk maçına çıkması bekleniyor.

    81 MİLYON TL'LİK İMZA
    Sağlık kontrolü uzadığı için dün gecikmeli olarak imza atan Cenk, sezon başına 4 milyon euro alacak. 4.5 yıllık resmi mukaveleye imza atan golcü oyuncu TL bazında bugünün kuruyla 81 milyon TL kazanacak. Gol ve puan bonusları ise kazancını katlayacak.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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