Ne istediğini biliyor
Everton’un hocası Allardyce, Cenk Tosun için “Premier Lig’de oynama arzusu, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern maçlarında oynama isteğinin de önüne geçti” dedi
SİYAH-beyazlılar ile Everton arasındaki Cenk transferinin detayları da belli olmaya başladı. Everton'dan 24 milyon euro + 4 milyon euro bonus alacak Beşiktaş, bu paranın 10 milyon euro'sunu peşin, geri kalan 14 milyon euro'sunu ise 2019 Ağustos'una kadar ödeyecek. Everton; Cenk'in 20 maçta forma giymesi halinde 2 milyon euro, 25 gol atması durumunda da 3 milyon euro daha ödeyecek. Öte yandan Everton dün akşam Liverpool ile oynanan maçta rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Cenk'in 13 Ocak'ta Tottenham deplasmanında ilk maçına çıkması bekleniyor.
81 MİLYON TL'LİK İMZA
Sağlık kontrolü uzadığı için dün gecikmeli olarak imza atan Cenk, sezon başına 4 milyon euro alacak. 4.5 yıllık resmi mukaveleye imza atan golcü oyuncu TL bazında bugünün kuruyla 81 milyon TL kazanacak. Gol ve puan bonusları ise kazancını katlayacak.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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