Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Orman, "Arda'nın kazanılması lazım'' dedi.
Demba Ba ile ilgili de konuşan Orman, "Demba Ba da ailemizin bir parçasıdır. Uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Sakatlığı nüksetti yoksa Demba Ba ile başlardık. Sakatlığının son durumunu bilmiyoruz, raporlara bakıp karar vereceğiz. Duygusal olamayız, şampiyonluk istiyoruz" dedi.
"TOSİC KALACAK''
''Taraftarımız bize güvensin, elimizden geleni yapacağız. Tosic ailemezin parçası olduğunu göstermiş bir isim. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkması bizden olduğunu gösteriyor. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok.''
"TRANSFERİN ZORA GİRMEMESİ İÇİN KONUŞMUYORUM"
''Futbolcu satmayı daha çok seviyorum ama önceliğim başarı. Vida, zamanında çok yüksek bedellerle uğraştığımız bir oyuncuydu. Ekonomik olarak çok uygun bir transfer oldu. İmzalamadığım kontratları transferin zora girmemesi için konuşmuyorum.''
''Cristiano Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' demek isteriz ama kendisi 'Orada Quaresma var, ben ne yapayım?' diyor. Belki bir gün neden olmasın.''
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:14
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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