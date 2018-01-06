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HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan açıklaması

    Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

    Başkanı , iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Orman, "Arda'nın kazanılması lazım'' dedi.

    Başkanı , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. iddialarına yanıt veren Orman, "Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil" dedi.

    ile ilgili de konuşan Orman, "Demba Ba da ailemizin bir parçasıdır. Uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Sakatlığı nüksetti yoksa Demba Ba ile başlardık. Sakatlığının son durumunu bilmiyoruz, raporlara bakıp karar vereceğiz. Duygusal olamayız, şampiyonluk istiyoruz" dedi.

    "TOSİC KALACAK''
    ''Taraftarımız bize güvensin, elimizden geleni yapacağız. ailemezin parçası olduğunu göstermiş bir isim. 15 Temmuz'da tankın önüne çıkması bizden olduğunu gösteriyor. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok.''

    "TRANSFERİN ZORA GİRMEMESİ İÇİN KONUŞMUYORUM"
    ''Futbolcu satmayı daha çok seviyorum ama önceliğim başarı. Vida, zamanında çok yüksek bedellerle uğraştığımız bir oyuncuydu. Ekonomik olarak çok uygun bir oldu. İmzalamadığım kontratları transferin zora girmemesi için konuşmuyorum.''

    '''ya 'Come to Beşiktaş' demek isteriz ama kendisi 'Orada Quaresma var, ben ne yapayım?' diyor. Belki bir gün neden olmasın.''
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:14
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