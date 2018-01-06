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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Erdoğan'dan Cenk Tosun'a telefon

    Erdoğan'dan Cenk Tosun'a telefon

    Cumhurbaşkanı , Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u arayarak tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı , takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun'u telefonla aradı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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