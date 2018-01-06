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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    start alıyor

    Efeler Ligi start alıyor
    Vestel 'nin 1. etap 2. devre maçları, bugün start alacak. Programı şöyle: Efeler Ligi Bugün: 14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji , 14.00 Galatasaray HDI - Arkas, 14.00 Jeopark Kula Bld.-Ziraat Bankası YARIN: 14.00 İnegöl Bld.- 17.00 Afyon Bld. Yüntaş-İstanbul BB. 9 Ocak Salı: 14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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