Cenk Tosun: "Rooney'den bir şeyler öğrenmek..."
Everton’ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Teknik Direktör Sam Allardyce’in kendisini çok istemesinin transfer olmasında büyük rol oynadığını açıkladı. Tosun ayrıca, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek” dedi.
"HERKES BENİM NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUMU GÖRECEK"
Kariyerinde yetenekleri sayesinde bir yerlere geldiğini vurgulayan Cenk Tosun, "Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek. Ben de Everton ve Premier Lig için iyi bir futbolcu olduğumu göstereceğim. Güçlü yanım fiziksel dayanıklılığımdır. Herkes biliyor ki Premier Lig güce dayanan bir lig. İki ayağımı da aynı şekilde kullanabiliyorum. Ceza alanında iyi bir golcü olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"ROONEY'DEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN HEYECANLIYIM"
Teknik Direktör Sam Allardyce'in kendisini çok istemesinin gelmesinde büyük rol oynadığını belirten milli futbolcu, "Everton maçlarını her zaman izlerim. Everton'da büyük oyuncular var. İnşallah bana asist yaparlar. Onlarla oynamak ve Rooney'den bir şeyler öğrenmek için heyecanlıyım" diye konuştu.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:21
-
Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
-
Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
-
Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Cenk Tosun: "Rooney'den bir şeyler öğrenmek..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.