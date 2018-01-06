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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    : "'den bir şeyler öğrenmek..."

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>: "<a href="/index/rooney?id=d6a1dec3-5e37-4272-a3fa-dc8c1ff997ec" class="" rel="tag">Rooney</a>'den bir şeyler öğrenmek..."

    ’ın yeni golcüsü , Teknik Direktör ’in kendisini çok istemesinin transfer olmasında büyük rol oynadığını açıkladı. Tosun ayrıca, “Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek” dedi.

    'tan İngiliz ekiplerinden 'a transfer olan milli futbolcu , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Tosun, "Artık her şey tamamlandı. Everton'da bir an önce oynayabilmek için çok heyecanlıyım. Everton çok büyük bir tarihe ve kültüre sahip. Teknik direktör ve kulüp beni çok istedi. Bu yüzden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

    "HERKES BENİM NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUMU GÖRECEK"
    Kariyerinde yetenekleri sayesinde bir yerlere geldiğini vurgulayan , "Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek. Ben de Everton ve için iyi bir futbolcu olduğumu göstereceğim. Güçlü yanım fiziksel dayanıklılığımdır. Herkes biliyor ki güce dayanan bir lig. İki ayağımı da aynı şekilde kullanabiliyorum. Ceza alanında iyi bir golcü olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    "ROONEY'DEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN HEYECANLIYIM"
    Teknik Direktör 'in kendisini çok istemesinin gelmesinde büyük rol oynadığını belirten milli futbolcu, "Everton maçlarını her zaman izlerim. Everton'da büyük oyuncular var. İnşallah bana asist yaparlar. Onlarla oynamak ve 'den bir şeyler öğrenmek için heyecanlıyım" diye konuştu.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:21
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