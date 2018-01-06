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HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    KAP'a bildirildi! İşte ücret...

    Cenk Tosun KAP'a bildirildi! İşte ücret...

    , İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın renklerine kattığı 'un transfer rakamlarını açıkladı.

    Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada " Kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, ilave olarak 1 milyon 157 bin 895 avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton Kulübü tarafından ödenecektir." denildi.

    Ek ödemelerin de yer aldığı açıklamada, "Everton Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin avro, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin avro ödenecektir. , Premier Lig'de en az 25 maçta (Bu sezon için 10 maç) ilk 11'de oynarsa 500 bin avro şirketimize ödenecektir. Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2 milyon avroyu geçmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca, "Cenk Tosun sözleşme süresi boyunca Premier Lig'de her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin avro, 25 gol atarsa 1 milyon avro Everton Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından üçüncü bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibarıyla şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir." bilgileri paylaşıldı.

    İşte o açıklama:

    Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

    Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

    Bunlara ek olarak

    Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro,

    Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

    Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

    Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

    Ayrıca

    Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için

    15 gol atarsa 500.000 Avro

    25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

    Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize

    ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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