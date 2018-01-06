Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Siyah-beyazlılarda sakatlanan Tosic, antrenmanı yarıda bıraktı
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlı oyuncular, yarı sahada yaptıkları minyatür ve çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Çift kale maçı kazanan takım, basın mensuplarına poz verdi. Kaybeden takımda yer alan Ricardo Quaresma'nın da fotoğrafa girmek istemesi dikkati çekti.
Jeremain Lens, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Quaresma, antrenmanın son bölümünde şut çalıştı.
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Tosic, sağ bacağına buz tedavisi uygulanmasının ardından idmandan ayrıldı.
Öte yandan, minyatür kale maçta Caner Erkin ile Babel arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Babel'in çektiği sert şutta topun kale önünde bacağına isabet etmesine sinirlenen Caner, Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:09
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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