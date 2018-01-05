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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Vida’yı bir ordu karşıladı

    Vida’yı bir ordu karşıladı
    Vida'nın 'a transferi, Hırvatistan medyasında geniş yer buldu. Resmi televizyon kanalı 'HRT' haberi "Vida'yı 'da gazeteci ve taraftar ordusu karşıladı" başlığıyla verirken; Vecernji List gazetesi " taraftarının gürültüsünden hiçbir şey duyamadım" sözlerini manşete taşıdı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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