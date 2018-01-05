Tosun Paşa Everton'da
Beşiktaş yönetimi bu transferden 23 milyon euro’su garanti, 5 milyon euro’su da bonus olmak üzere kasasına tam 28 milyon euro koyacak
HEM BiZ KAZANDIK, HEM DE CENK
Cenk'in Everton'a transferi için 28 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta konu hakkında konuşan Orman, "Bizim menfatimiz kadar oyuncularımızın da menfati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. Cenk Tosun kadar bize şu anda yapılacak olan takviyeler ile ilgileniyoruz. Artık al al al dönemi bitti, al ve sat, al ve değer kat dönemi başladı" dedi.
MİNİ YORUM: Çok çalışmalı / Turgay DEMİR
Kara Kartal Şenol Güneş Üniversitesi'nden bir mezun daha; Tosun Paşa Everton'da... Muhteşem, rekor, Türk futbolcu ihracında çıta artık çok yükseklerde... Cenk gelişmeye çok açık bir oyuncu ama Türkiye Ligi'ndeki işlevini tamamlamış ve limitlerine erişmişti. Artık başka ufuklara yelken açması gerekiyordu açtı, Allah yardımcısı olsun. Everton'da başarılı olmak istiyorsa şimdikinden çok ama çok daha fazla çalışmalı. Aksi halde Arda dahil tüm gidenler gibi geri döner; umalım ki başarsın ve geri dönmesin. Yolun açık olsun Kartal yürekli kardeşim.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:40
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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