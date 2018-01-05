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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Tosun Paşa Everton'da

    Tosun Paşa Everton'da

    yönetimi bu transferden 23 milyon euro’su garanti, 5 milyon euro’su da bonus olmak üzere kasasına tam 28 milyon euro koyacak

    Ve 'ın Milli forvete Cenk Tosun, 28 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Everton kulübüne oldu. Beşiktaş yönetimi bu transferden 23 milyon euro'su garanti, 5 milyon euro'su da bonus olmak üzere kasasına 28 milyon euro koyacak. Başkan , transferdeki son pürüzleri görüşmek üzere önceki akşam 'ye giderken, taraflar arasında yapılan görüşmede 28 milyon euro'ya anlaşma sağlandığı belirtildi. bu transferle Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı. Bu unvan daha önce M.Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder'de bulunuyordu.

    HEM BiZ KAZANDIK, HEM DE CENK
    Cenk'in Everton'a transferi için 28 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta konu hakkında konuşan Orman, "Bizim menfatimiz kadar oyuncularımızın da menfati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. Cenk Tosun kadar bize şu anda yapılacak olan takviyeler ile ilgileniyoruz. Artık al al al dönemi bitti, al ve sat, al ve değer kat dönemi başladı" dedi.

    MİNİ YORUM: Çok çalışmalı / Turgay DEMİR
    Kara Kartal Şenol Güneş Üniversitesi'nden bir mezun daha; Tosun Paşa Everton'da... Muhteşem, rekor, Türk futbolcu ihracında çıta artık çok yükseklerde... Cenk gelişmeye çok açık bir oyuncu ama Türkiye Ligi'ndeki işlevini tamamlamış ve limitlerine erişmişti. Artık başka ufuklara yelken açması gerekiyordu açtı, Allah yardımcısı olsun. Everton'da başarılı olmak istiyorsa şimdikinden çok ama çok daha fazla çalışmalı. Aksi halde Arda dahil tüm gidenler gibi geri döner; umalım ki başarsın ve geri dönmesin. Yolun açık olsun Kartal yürekli kardeşim.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:40
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