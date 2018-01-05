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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    elden kaçıyor!

    Larin elden kaçıyor!

    Kartal’ın listesindeki forvetlerden Cyle için şimdi de Monchengladbach devreye girdi

    'ta Cenk'in yerine düşünülen forvet adaylarından biri olan Cyle Larin için devreye Borussia Monchengladbach'ın girdiği belirtildi.

    İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Leeds United ve B. Monchengladbach arasındaki yarışını kazanan takımın Alman ekibi olduğu ve transferi büyük ölçüde bitirdiği belirtildi. MLS takımı Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvet Larin toplam 87 maça çıkarken, rakip fileleri de 43 kez havalandırdı. Larin'in, Orlando ile kontratının resmen sona ermesi sonrasında Kanada Milli Takımı'ndan yakın dostu Atiba ile temas kurduğu vbilgi aldığı kaydedilmişti.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:39
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