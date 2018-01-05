Larin elden kaçıyor!
Kartal’ın listesindeki forvetlerden Cyle Larin için şimdi de Monchengladbach devreye girdi
İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Leeds United ve B. Monchengladbach arasındaki Larin yarışını kazanan takımın Alman ekibi olduğu ve transferi büyük ölçüde bitirdiği belirtildi. MLS takımı Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvet Larin toplam 87 maça çıkarken, rakip fileleri de 43 kez havalandırdı. Larin'in, Orlando ile kontratının resmen sona ermesi sonrasında Kanada Milli Takımı'ndan yakın dostu Atiba ile temas kurduğu vbilgi aldığı kaydedilmişti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:39
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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