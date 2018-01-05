Cenk Tosun resmen Everton'da
Everton, Cenk Tosun ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
CENK TOSUN: HERKESE NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM
Everton'la 4.5 yıllık sözleşme (2022) imzalayan Cenk, "Everton oyuncusu olmak çok güzel. En kısa sürede oynamaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Premier Lig güçlü bir lig. fiziksel gücüm bana yardımcı olacak. Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. " dedi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:05
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O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn vall burasi turkiye uc ay sonra hepsi birden kapi önune konursalarda sasmammmmm
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O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn ilk 11 de cikamiyacaklarina göre bence pek sorun yoook derim
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Bessat da listede
Toplam 3
Yorum
Ercan Emekliler takımı kuruyoruz heralde
Cenk Tosun resmen Everton'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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