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    05 Ocak 2018, Cuma
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    resmen Everton'da

    Cenk Tosun resmen Everton'da

    Everton, ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

    İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Beşiktaş'tan 'u transfer ettiğini resmen duyurdu.



    Beşiktaş, 'un transferi konusunda Everton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


    CENK TOSUN: HERKESE NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM
    Everton'la 4.5 yıllık sözleşme (2022) imzalayan Cenk, "Everton oyuncusu olmak çok güzel. En kısa sürede oynamaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Premier Lig güçlü bir lig. fiziksel gücüm bana yardımcı olacak. Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. " dedi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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