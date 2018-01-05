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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Babel'den paylaşımı: Sana bir kural...

    Babel'den <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> paylaşımı: Sana bir kural...

    'ın Hollandalı yıldızı , Everton ile anlaşan 'a veda etti.

    'ın tecrübeli futbolcusu , Everton'a transfer olan 'a veda etti. Babel, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    , Cenk ile birlikte yaşadıkları özel gol sevinçlerinin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu notu düştü:

    "Yeni yolculuğunda başarılar Adamsın! Yeni bir kutlama partneri bulmak zorundayım. Ve senin için bir kural. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:37
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