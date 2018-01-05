Babel'den Cenk Tosun paylaşımı: Sana bir kural...
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a veda etti.
Ryan Babel, Cenk ile birlikte yaşadıkları özel gol sevinçlerinin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu notu düştü:
"Yeni yolculuğunda başarılar Adamsın! Yeni bir kutlama partneri bulmak zorundayım. Ve senin için bir kural. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:37
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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