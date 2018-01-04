Şenol Güneş'ten transfer müjdesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Cenk gittikten sonra ekonomik durumumuz uygun olursa yerine birine alacağız" diyerek transfer müjdesi verdi.
Kadrom şu an yeterli, Cenk gidince bir oyuncu alınmasında yarar var dedim. Öyle bir oyuncu gelir, veya başkası gider, bilemem. Orkan ve Mustafa'yı isteyen takımlar var ama bizim ne yapacağımız daha önemli. Önce buna bakacağız"
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:23
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Gaziantepli Cenk Premier Lig'e gitti Gaziantepspor ise...
Toplam 3
Yorum
Beter olun her mac yatip puanlari verdiginiz renkliler ödesin yediginiz paralari...
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 6
Yorum
fsm1453 burda bazı arkadaslar aykut soyle yapmıs boyle yapmıs dıyor en guzelı yapmıs para ıle sadet olmaz bunu ogrenecekler 90,5 kg nedır
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 4
Yorum
barzinho Karar verin 27 milyon sterlin mi - euro mu ?
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