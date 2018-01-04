 Şenol Güneş'ten transfer müjdesi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ten müjdesi

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> müjdesi

    Teknik Direktörü , kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Cenk gittikten sonra ekonomik durumumuz uygun olursa yerine birine alacağız" diyerek müjdesi verdi.

    'ın kampı dün başladı. Bugün tecrübeli hoca basın mensuplarının karşısına geçerken önemli açıklamalarda bulundu. Güneş "Cenk gittiği için santrfor pozisyonuna bakılan oyuncular var, izlenen oyuncular var. Ama şu an verilmiş bir karar yok." derken sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kadrom şu an yeterli, Cenk gidince bir oyuncu alınmasında yarar var dedim. Öyle bir oyuncu gelir, veya başkası gider, bilemem. Orkan ve Mustafa'yı isteyen takımlar var ama bizim ne yapacağımız daha önemli. Önce buna bakacağız"

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:23
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