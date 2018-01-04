Şenol Güneş'ten çarpıcı 'Igor Tudor' yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor'la ilgili de konuştu.
"Biz hemen hesap görüyoruz" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti:
"Tudor'u en kötü zamanında kurtarıcı diye alıyorsun en iyi döneminde gönderiyorsun. Niye yapıyorsun diye söylemiyorum, belki bizim için de böyle olacak. Biz hemen hesap görüyoruz"
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:57
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Toplam 3
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Bjkli Yönetime helal olsun gercekten iyi is yapiyor pwktemeki gönderip llarin ve balotelliyi alsak nokta atisi olur
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bir garip İnşallah doğru haberdir.Hem yabancı sınırı açısından önemli bu iki oyuncu hem Şenol hocamız bu iki oyuncuyu geliştirir,hem almanya altapısı
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