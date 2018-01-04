Şenol Güneş'ten çarpıcı 'Igor Tudor' yorumu

"Biz hemen hesap görüyoruz" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti:

"Tudor'u en kötü zamanında kurtarıcı diye alıyorsun en iyi döneminde gönderiyorsun. Niye yapıyorsun diye söylemiyorum, belki bizim için de böyle olacak. Biz hemen hesap görüyoruz"



