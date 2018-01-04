 Şenol Güneş'ten çarpıcı 'Igor Tudor' yorumu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ten çarpıcı 'Igor ' yorumu

    Şenol Güneş'ten çarpıcı 'Igor Tudor' yorumu

    Teknik Direktörü , Antalya kampında yaptığı açıklamalarda 'ın eski teknik direktörü 'la ilgili de konuştu.

    "Biz hemen hesap görüyoruz" diyen şöyle devam etti:

    "Tudor'u en kötü zamanında kurtarıcı diye alıyorsun en iyi döneminde gönderiyorsun. Niye yapıyorsun diye söylemiyorum, belki bizim için de böyle olacak. Biz hemen hesap görüyoruz"

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:57
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